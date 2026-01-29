È arrivato il momento di scoprire cosa si nasconde dietro le quinte del film «L’agente segreto». Il documentario, che segue le orme di «Pictures of Ghosts», mostra una città e una politica avvolte nel mistero, svelando segreti e tensioni tra le ombre delle sale buie. La pellicola porta lo spettatore dentro un mondo dove il cinema diventa uno specchio della realtà politica e dei misteri che la circondano.

Quasi una naturale evoluzione del film precedente di Kleber Mendonca Filho, l’ipnotico documentario Pictures of Ghosts, in cui la storia della città natale del regista e i suoi magnifici Movie Palace venivano esplorati attraverso fotografie e girato d’archivio, il nuovo lavoro dell’autore brasiliano, L’agente segreto – uno dei grandi favoriti della corsa all’Oscar di quest’anno – è un viaggio all’indietro nella Recife della sua infanzia, e nel Brasile della dittatura militare. Diversamente da Walter Salles, che in Ainda Estou Aqui aveva affrontato quel rimosso in maniera diretta, letterale, adattando il libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva, Mendonca Filho sceglie un approccio più obliquo, ellittico, filtrato dall’amore per il genere – qui l’horror e la spy story – che caratterizza non solo il suo percorso di filmmaker, ma anche quello di critico e di curatore cinematografico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «L’agente segreto», misteri e politica nella sala buia

Approfondimenti su Kleber Mendonca Filho

#L’agente-segreto || Il film brasiliano “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho è in corsa per quattro premi Oscar 2026.

Il cinema ha spesso svolto un ruolo di denuncia politica, raccontando le realtà oppressive di diversi regimi attraverso film significativi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kleber Mendonca Filho

Argomenti discussi: Gli snobbati agli Oscar 2026 – Russell Crowe, Paul Mescal, Guillermo Del Toro. Tutte le dimenticanze dell’Academy; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Lista aggiornata a febbraio 2026; Don Matteo 15 stasera su Rai 1 con Raoul Bova: l'episodio 3 è quello che tutti stavano aspettando, ecco perché non puoi perderlo.

L’Agente Segreto di Kleber Mendonça FilhoIn Brasile nel 1964 un colpo di stato instaurò per 21 anni un governo militare, durante il quale furono perseguitate e fatte sparire migliaia di persone.1977. Durante la settimana del Carnevale, l’esc ... nonsolocinema.com

L’agente segreto – Un thriller mozzafiato che intreccia politica e tensione e quattro nomination agli Oscar 2026Se non andate a vedere L’agente segreto, il film brasiliano diretto da Kleber Mendonça Filho, candidato a quattro premi Oscar, le sale devono chiudere e di ... ilfattoquotidiano.it

«Il film nasce dalla nostra perplessità su ciò che stava accadendo in Brasile.» Al centro della nuova puntata di #Wonderland c’è L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura. Un thriller politico ambientato nel Brasile del 1977, durante la ditt - facebook.com facebook