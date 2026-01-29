L’attesa per gli Oscar 2026 si fa sentire, e tra i film più attesi c’è “L'agente segreto”. Il thriller diretto da Kleber Mendonça Filho arriverà in Italia il 29 gennaio. Wagner Moura interpreta un ruolo che potrebbe lanciarlo verso la vittoria, sfidando anche Chalamet che, secondo alcuni, deve ancora tremare. Il film promette suspense e sorprese, rendendo questa edizione degli Oscar più interessante del solito.

Una finestra da cui osservare e interrogare il passato, muovendosi nel tempo e restituendo, in entrambi i film, un frammento di albero genealogico che è insieme intimo e collettivo: quello dei protagonisti, ma anche di un’intera società esposta allo sguardo della macchina da presa. Senza mai dimenticare che il modo più incisivo di farsi ascoltare è spesso quello di abbassare la voce. Così, se Salles sceglie la strada di uno spaccato familiare come quello del nucleo dei Paiva, Mendonça Filho, con L’agente segreto, affida invece questa stessa urgenza di racconto alle possibilità infinite offerte dal genere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'agente segreto è il film più sorprendente degli Oscar 2026 (e Chalamet deve tremare)

#L’agente-segreto || Il film brasiliano “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho è in corsa per quattro premi Oscar 2026.

Ecco le nomination agli Oscar 2026: l’Italia non figura tra i candidati, con l’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione che non è andata a buon fine.

