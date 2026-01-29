Questa mattina l’aeroporto di Niamey è stato preso di mira da un attacco. Militari italiani tra i presenti, circa 300 in tutto, sono coinvolti nella situazione di emergenza. La situazione è ancora in evoluzione, ma per ora si sa che le forze di sicurezza stanno cercando di gestire l’assalto.

In queste ore l'aeroporto di Niamey, in Niger, che ospita un contingente di circa 300 militari italiani è sotto attacco. Nella struttura si ritiene sia ancora stoccata un'elevata quantità di yellowcake, l'uranio estratto dalla miniera di Arlit, nel nord del paese, e in attesa di essere completamente trasferita in Russia, dove è stato venduto alla compagnia Rosatom. Fonti della Farnesina riferiscono che il personale militare e diplomatico stanno bene e che l'attacco si è concluso poche ore fa. Le immagini mostrano un attacco sferrato forse con droni mentre nei video pubblicati dall'interno del Terminal i passeggeri in attesa di partire hanno preso riparo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'aeroporto di Niamey che ospita militari italiani è stato attaccato

