lady gaga ha realizzato la cover della sigla di un programma per bambini a lei molto caro

Lady Gaga ha pubblicato un video dietro le quinte della sua versione della sigla di Mister Rogers’ Neighborhood. La cantante ha deciso di portare sul palco questa canzone, molto cara a lei, per uno spot pubblicitario che sarà trasmesso durante il Super Bowl di Seattle, l’8 febbraio. La sua interpretazione ha già fatto parlare di sé sui social.

Lady Gaga ha pubblicato su YouTube un backstage della cover della sigla del programma televisivo per bambini Mister Rogers’ Neighborhood da lei realizzata, che debutterà in uno spot pubblicitario trasmesso durante il prossimo Super Bowl, che si terrà a Seattle l’8 febbraio. Nel teaser, oltre a descrivere il processo lavorativo del pezzo, la cantautrice accenna parti della sua versione di Won’t You Be My Neighbor?. Il coinvolgimento della popstar nell’evento sportivo arriva nel bel mezzo del suo tour mondiale, a supporto dell’ultimo album in studio, Mayhem, pubblicato a marzo dello scorso anno. In un comunicato stampa per la sua uscita, l’artista lo aveva definito un ritorno alle sue radici, ma in un modo nuovo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

