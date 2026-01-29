Lady Gaga si scaglia contro l’Ice e i federali. La cantante americana denuncia con forza le azioni delle forze dell’ordine, che secondo lei prendono di mira gli americani senza pietà. “Vedere persone prese di mira così, senza motivo, mi spezza il cuore”, ha detto in un messaggio diretto ai fan. La sua voce si unisce a quella di molte altre persone critiche verso le operazioni in corso negli Stati Uniti.

New York – Dalla voce del Boss al graffio della regina del pop. Che dice: i veri mostri, cari fan, sono i federali in divisa. "Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Mi si spezza il cuore al pensiero che le persone, i bambini e intere famiglie d'America vengono prese di mira senza pietà dall'Ice. Penso al loro dolore e a come le loro vite vengano distrutte proprio davanti ai nostri occhi". Lady Gaga, come riporta Variety prende posizione contro l’unità anti-immigrazione americana durante una delle sue tappe al Mayhem Ball di Tokyo, in Giappone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lady Gaga contro l’Ice: “Vedere americani presi di mira senza pietà mi spezza il cuore”

