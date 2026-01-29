Ladro ucciso nella villetta di Lonate Pozzolo via alla perizia | focus sulle tracce di sangue

La polizia ha avviato la perizia sulle tracce di sangue trovate nella villetta di Lonate Pozzolo, dove il 33enne Jonathan Rivolta ha ucciso Adamo Massa durante una tentata rapina. Gli esperti stanno analizzando i dettagli per ricostruire passo dopo passo l’intera scena del delitto. La vicenda si svolge in un contesto di tensione, mentre gli investigatori cercano di fare luce su cosa sia realmente accaduto quella notte.

Lonate Pozzolo (Varese), 29 gennaio 2026 – Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che coordina l'inchiesta, ha conferito l'incarico per una perizia cinematica: già da ieri gli esperti hanno iniziato il lavoro che servirà a ricostruire nel dettaglio ogni fase del ferimento a morte di Adamo Massa, trentasettenne sinti, da parte del ricercatore Jonathan Rivolta, 33 anni, nella villetta di via Montello a Lonate durante una tentata rapina. Lonate Pozzolo, muore in ospedale ladro accoltellato dal padrone di casa Le operazioni peritali si baseranno sui rilievi effettuati dagli investigatori, in particolare sulle tracce ematiche rinvenute nell'abitazione.

