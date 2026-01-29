Ladri in casa | i proprietari rientrano e trovano le stanze a soqquadro

I proprietari di una casa a Nuvolento sono rientrati e hanno trovato tutto a soqquadro. I ladri erano entrati nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio, mentre la famiglia era assente. La scena era stata messa a soqquadro, ma ancora non si conoscono i dettagli di quanto sia stato portato via. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

Nuovo furto in abitazione a Nuvolento. I ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio, approfittando dell'assenza dei proprietari. Il colpo è stato messo a segno tra le 17 e le 22, quando in casa non c'era nessuno. Al rientro, il padrone di casa si è trovato davanti una.

