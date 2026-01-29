L' accusa dei Gd a Azione Studentesca | Circola un questionario che invita a segnalare i prof con idee di sinistra

L’organizzazione dei Giovani Democratici di Cesena si scaglia contro Azione Studentesca, accusandola di diffondere un questionario tra gli studenti. Secondo quanto riferiscono alcune scuole della zona, il questionario invita a segnalare i professori con idee di sinistra. I Democratici di Cesena parlano di una mossa grave, che rischia di creare tensioni tra gli studenti e di compromettere il clima nelle classi. Non si conoscono ancora i dettagli precisi, ma la polemica è già calda.

"Colpire i docenti per il loro orientamento politico è un atto autoritario, che mina il pluralismo, il pensiero critico e la libertà educativa" “I Giovani Democratici di Cesena esprimono la più ferma e indignata condanna per le segnalazioni ricevute da alcune scuole del territorio, secondo cui studenti legati ad Azione Studentesca, organizzazione riconducibile ai giovani di Fratelli d’Italia, starebbero diffondendo un questionario che invita a segnalare professori con idee di sinistra. Si tratta di un fatto gravissimo e inaccettabile, che richiama pratiche di delazione politica e di schedatura ideologica incompatibili con i principi costituzionali, con la libertà d’insegnamento e con il ruolo democratico della scuola pubblica”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Le testimonianze raccolte dal questionario promosso da Azione Studentesca sono di una gravità inaudita: professori che strappano l’immagine del Presidente Meloni accanto a un crocifisso, altri che arrivano a inneggiare all’odio verso il Governo. Un clima di i - facebook.com facebook

“Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono docente di lettere e sono di sinistra”. È partita così, da un video di autodenuncia diventato virale, la rivolta di centinaia di insegnanti alla schedatura dei docenti di sinistra promossa da Azione studentesca, l’organizza x.com