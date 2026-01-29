L’accrocchio grattacielo | dall’acqua tra i contatori agli impianti gas non a norma

A Ferrara, il grattacielo continua a mostrare i suoi problemi. Le segnalazioni di allarme sono arrivate fin dal 1993, molte legate a questioni di sicurezza come impianti non a norma e sistemi antincendio non funzionanti. Gli interventi non sono stati sufficienti, e ora si scopre che anche gli impianti del gas e gli acquedotti tra i contatori sono datati e poco sicuri. La situazione resta critica, e le autorità sono chiamate a intervenire subito per mettere in sicurezza gli inquilini.

Ferrara, 29 gennaio 2026 – Non solo problemi legati all'antincendio. Già, perché gli allarmi, dal 1993 in poi, arrivavano da ogni dove (14 solo le segnalazioni dei vigili fuoco fino al 2009) e di ogni tipo. Dal pericolo incendio al "rischio esplosione". E per capire quanto il vituperato grattacielo fosse stato violentato nel tempo, sfruttato e mai – mai – reso strutturalmente sicuro, bisogna addentrarsi in quell'accrocchio di carte che porta alla luce mancanze, magagne, autorizzazioni mancanti, in una selva di affitti e subaffitti in chiaro e non. Il mondo sommerso del Grattacielo: "Tanti affitti in nero in quelle Torri.

