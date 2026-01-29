Lacchiarella trovati e sequestrati 65224 capi con falso logo Armani in showroom denunciato rappresentate legale della società - VIDEO

La Guardia di Finanza ha trovato e sequestrato oltre 65 mila capi di abbigliamento con il falso logo Armani in uno showroom di Lacchiarella. Il rappresentante legale della società coinvolta è stato denunciato per aver messo in vendita prodotti contraffatti e averli introdotti illegalmente nel territorio italiano. Tutto il materiale, che comprendeva più di 65 mila pezzi, è stato confiscato e verrà analizzato per approfondire eventuali altri reati.

Tutto il materiale, per un totale di 65224 pezzi, è stato sottoposto a sequestro. Per il rappresentante legale della società destinataria della merce è scattata la denuncia per introduzione sul territorio dello Stato e vendita di prodotti contraffatti

