L’abito più caldo e avvolgente incontra il fascino di monili scultura che aggiungono personalità al look
Il knit dress torna protagonista dell’inverno 2026. Le vetrine sono piene di abiti caldi e avvolgenti che si fanno notare non solo per la morbidezza, ma anche per i dettagli di monili scultura. Questi accessori aggiungono un tocco di personalità a ogni look, rendendo il capo semplice un vero e proprio elemento di stile. La tendenza si conferma forte, con molti che scelgono di abbinarlo a accessori che catturano l’attenzione.
Che il knit dress sia tornato a essere uno dei grandi protagonisti delle tendenze della stagione invernale del 2026 è ormai palese. Ma quello a cui forse non si è ancora fatto attenzione è il suo andare spesso a braccetto con un accessorio molto peculiare. Il binomio moda di cui stiamo parlando è quello tra abito di maglia e maxi ciondolo. Semplice, senza pensieri e alla portata di tutte, è un’accoppiata dallo stile ultra chic che non si può fare a meno di voler replicare subito. Se poi a questi due pezzi si aggiungono anche altri accessori insoliti o dall’eleganza lady-like, il risultato finale è ancora più chic, come ci dimostra il look di sfilata che prendiamo a esempio oggi. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Knit Dress 2026
Il cappotto beige incontra il fascino contemporaneo dell’abito dalla fantasia insolita e arty
Il cappotto beige, classico ed elegante, si unisce all’originalità di un abito dalla fantasia arty, creando un mix sorprendente e di grande personalità.
Morbido, caldo e sempre elegante: l’abito di lana è il cuore pulsante degli outfit più raffinati della stagione fredda
Ultime notizie su Knit Dress 2026
