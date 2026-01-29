La volta buona Mazzocchi | Calciatori di oggi fantocci da social

Marco Mazzocchi non le manda a dire. Durante la trasmissione

(Adnkronos) – "Sono tutti fantocci da social". Marco Mazzocchi ospite oggi a La volta buona ha espresso la sua opinione riguardo al mondo del calcio oggi, sottolineando il divario tra i grandi campioni del passato e i calciatori del presente. Il giornalista e conduttore di 'Il Processo al 90°' su Rai 2 ha ricordato con affetto il rapporto che lo legava a Diego Armardo Maradona e Paolo Rossi: "Due dei più grandi campioni di sempre. Mi hanno insegnato l'umiltà di essere campione, Diego una grandissima persona di grande generosità". E quando la conduttrice Caterina Balivo le ha fatto notare di essere spesso polemico con i calciatori di oggi, Mazzocchi non ha risparmiato critiche: "Perché non sono quelli di una volta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

