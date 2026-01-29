La voce delle istituzioni Del Ghingaro | Un fattore identitario della città

Il Carnevale di Viareggio è molto più di una festa, è un simbolo della città stessa. Lo dice il sindaco Del Ghingaro, che sottolinea come il tempo si divida in “prima e dopo il Carnevale”. La manifestazione rappresenta un tratto distintivo dell’identità locale, che si manifesta non solo nelle sfilate ma anche nell’arte e nelle tradizioni popolari dei quartieri. Per i residenti, questa festa è un punto di riferimento che attraversa tutta la comunità.

"Il tempo, a Viareggio, si misura con 'prima e dopo il Carnevale' a indicare che non è solo la nostra manifestazione principale, ma un fattore identitario della comunità che si declina in tanti modi: l'arte prima di tutto, poi il grande elemento popolare dei rioni e molteplici appuntamenti. Non solo mostre, ma eventi nel segno dell'innovazione, come la grande iniziativa di Azimut Benetti che porterà in città 150 comandanti di yacht". Lo ha detto il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, presentando il programma dell'evento, ieri pomeriggio, a Firenze. "Fondamentale anche il tema della pace – ha proseguito –.

