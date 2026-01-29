La ' voce dal buio' di Giulia Cechettin al Civico 35 con il criminologo Antonio Diurno

Al Civico 35 torna ‘Voci dal buio’, il format condotto dal criminologo Antonio Diurno. Questa volta, si parlerà della “voce dal buio” di Giulia Cechettin, un caso che ha fatto discutere gli appassionati di cronaca nera. Diurno cerca di chiarire i dettagli più misteriosi, portando avanti un percorso di analisi dei fatti che ha sconvolto l’Italia.

Torna ‘Voci dal buio', il format guidato dal criminologo foggiano Antonio Diurno che cerca di fare luce sui casi più eclatanti e oscuri della cronaca nera italiana. L'appuntamento è per domenica 1 alle 19.30 e lunedì 2 febbraio alle 20 presso ‘Al Civico 35’ in via Arpi 35 dove la voce di Diurno accompagnerà il pubblico in un viaggio tra indagini e verità (più o meno) nascoste del caso di Giulia Cecchettin. “Si tratta di un progetto di live podcast – spiega Diurno – che nasce con l’intento di portare questo tipo di formato in un contesto dove non solo l'ascolto ma anche le emozioni possano essere condivise.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

