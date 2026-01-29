La Verona sotterranea

Domenica 1 febbraio alle 15, a Verona si terrà un tour speciale dedicato alla scoperta della città sotterranea. Si tratta di un itinerario unico che permette di visitare tre siti archeologici diversi, collegati tra loro e situati sotto la superficie cittadina. I partecipanti potranno camminare su e giù, attraversando spazi nascosti e poco conosciuti, per scoprire un lato inedito di Verona. La visita è pensata per chi vuole vedere oltre le classiche attrazioni e immergersi nella storia più profonda della città.

I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.DOMENICA 1 FEBBRAIO ORE 15 - LA VERONA SOTTERRANEA -?GRAND TOUR - 3 SITIUn unico, completo e sorprendente itinerario che vi accompagna alla scoperta di tutte le nostre aree archeologiche: 3 siti in un unico percorso di visita, su e giù.

