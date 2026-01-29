La valletta della Ruota della Fortuna è molto riservata quando si tratta del suo provato ma qualcosa della sua casa è trapelato comunque
Samira Lui si mantiene molto riservata sulla sua vita privata, anche se qualcosa della sua casa è comunque emerso. La valletta della Ruota della Fortuna, di solito disinvolta in tv, evita di condividere dettagli personali sui social e fuori dalle telecamere. Solo poche informazioni sono trapelate, lasciando intendere che preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua quotidianità.
Spigliata e disinvolta in Tv, Samira Lui è decisamente più riservata quando si tratta di questioni personali e non lascia trapelare molto del suo quotidiano a telecamere spente, anche sui social. Tra le tante cose che la riguardano e che incuriosiscono molto i fan c'è la sua casa di Milano, di cui la modella condivide molto poco, salvaguardando la privacy che le è tanto cara.
Orario della ruota della fortuna: quando si gioca e quando termina
Il batterista della Ruota della Fortuna è il nipote di un famosissimo cantante. Di chi si tratta
LA RUOTA DELLA FORTUNA:SARA VINCE MA GERRY SCOTTI SI ACCORGE DI QUALCOSA DI GRAVE,LEI HA…
