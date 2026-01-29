La truffa del finto Cup trentino è come un' epidemia | casi in continuazione
La truffa del finto Cup di Trento torna a colpire con regolarità. Negli ultimi tempi, sempre più persone ricevono messaggi sospetti sui loro telefoni, che fingono di essere comunicazioni ufficiali. I truffatori sembrano non fermarsi, e molti utenti cascano nel trucco, inviando dati o denaro. La polizia invita a diffidare da sms non richiesti e a verificare sempre le fonti ufficiali.
Evidentemente i truffatori devono essere degli “affezionati” del Cup di Trento, se si considera che continuano a imperversare i tentativi di truffa con finti sms che arrivano sui telefonini e gli smartphone degli utenti della nostra provincia.L’Azienda sanitaria universitaria integrata del.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Cup Trentino
Torna la truffa del finto cup: sms fraudolenti che fanno leva su ansia e urgenza. L’appello dell’Asl Toscana centro
L’Asl Toscana Centro segnala il ritorno di truffe tramite sms fraudolenti che sfruttano il nome del Cup per creare urgenza e ansia.
Sms dal finto Cup, la Regione mette in guardia: “Non richiamate, è una truffa”
Ultime notizie su Cup Trentino
Argomenti discussi: Truffa del finto carabiniere: ora usano nomi di veri ufficiali, è allerta; La truffa del finto carabiniere: arresto in flagranza nell’atrio di un condominio; La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euro.
Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi, il messaggio al conduttore: Prestami 845 euroTentata truffa del falso dentista a Gianluigi Nuzzi, il messaggio arriva al conduttore durante la diretta di Dentro la Notizia ... virgilio.it
Chiusi, truffa del finto operatore Poste: rubati 24mila euroCinque giorni, una manciata di telefonate e la promessa di mettere al sicuro il conto. Ieri, nell’aula del tribunale di Siena, un 55enne di Chiusi ha ricostruito davanti al giudice Alessandro Maria ... radiosienatv.it
Torna la truffa del CUP: come riconoscere l’SMS ingannevole - facebook.com facebook
Torna la truffa del CUP: come riconoscere l’SMS ingannevole x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.