La tragedia di Yahya Bah trovato senza vita nello stanzino in cui dormiva

La morte di Yahya Bah, il 31enne gambiano trovato senza vita a Castelrotto, ha sconvolto la comunità locale. L’uomo è stato trovato nel suo stanzino senza vita, apparentemente vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. La causa sembra essere una stufetta usata per riscaldarsi, che ha prodotto il veleno mentre lui dormiva. Un incidente che ha sollevato molte domande sulla sicurezza nei piccoli spazi abitativi.

Il decesso causato dal monossido di carbonio rilasciato da una stufetta usata per scaldarsi. Non ci sarà l'autopsia. Intanto, dalla Svezia, il fratello lancia una raccolta fondi per rimpatriare la salma È Yahya Bah il 31enne gambiano trovato senza vita a Castelrotto. L'uomo è morto nel sonno a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio dovuta a una stufetta che utilizzava per riscaldarsi nello stanzino in cui dormiva. La notizia principale è che la procura di Bolzano non ha disposto l'autopsia; secondo quanto emerso dai primi riscontri delle forze dell'ordine, le circostanze del decesso non presenterebbero profili di rilevanza penale.

