La tragedia della cantante de La Ruota della Fortuna che nessuno sa | ha avuto un’emorragia

La cantante dello show “La Ruota della Fortuna” ha subito un’emorragia. Per settimane, i telespettatori più attenti hanno notato una voce diversa, meno potente e più roca. Nessuno aveva ancora capito cosa stesse succedendo, ma ora si sa: si tratta di un problema di salute che l’ha colpita improvvisamente. La cantante sta ricevendo cure, ma la sua condizione ha già influenzato le sue performance in trasmissione.

Per settimane il pubblico più attento aveva notato qualcosa di diverso, una sfumatura insolita in una voce che accompagna ogni sera uno dei programmi più seguiti della tv. Dietro quei commenti, spesso impietosi, si nascondeva però una realtà molto più dura di quanto si potesse immaginare. Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Five e presenza fissa a La Ruota della Fortuna, ha scelto di raccontare in prima persona cosa le è accaduto davvero, rompendo il silenzio con un messaggio carico di dolore, ma anche di forza. Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, criticata per la voce: "Ho avuto un'emorragia a una corda vocale" Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, si trova al centro di una polemica sui social. La Ruota della Fortuna, problemi di salute per la cantante Nicla Ozenda: "Un'emorragia" La cantante Nicla Ozenda, volto noto di La Ruota della Fortuna, ha subito alcuni problemi di salute.

