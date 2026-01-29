La stagione del Maccabi Tel Aviv si fa sempre più complicata. In casa, il club israeliano gioca in Serbia, ospite di Orban, il leader ungherese. Dopo aver esonerato l’allenatore Lazetic, la squadra non può più giocare nei propri stadi, che sono chiusi per le partite di coppa. Così, le gare interne di Europa League si disputano nello stadio di una squadra sovvenzionata dal governo ungherese. La situazione è insolitamente complicata per il club israeliano, già sotto i riflettori per questa scelta insolita.

Il ribaltone in panchina, alla vigilia della sfida con i Bologna, dopo lo sventurato derby perso con l’Hapoel, è forse l’unico dettaglio che trasuda normalità. Attorno al Maccabi regna un’atmosfera plastica, di certo surreale, figlia di una diaspora il cui retaggio sportivo sta tratteggiando i confini di una stagione fallimentare, ma non è questo il punto. Il quartier generale dei Gialli è Novi Sad, patria errante per gentile concessione del governo serbo che ha accolto il club simbolo di Israele per questa infausta stagione. L’Arena è invece quella di Backa Topola, struttura gioiello, con la benedizione, di fatto, di Viktor Orban. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La surreale stagione de Maccabi Tel Aviv, che in casa gioca in Serbia ospite di... Orban

Approfondimenti su Maccabi Tel Aviv

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maccabi Tel Aviv

Argomenti discussi: L’amore di un figlio di Julian Kenneth Michaels; Re Chicchinella di Emma Dante: la solitudine del potere in una favola surreale; La piccola Haas e la sfida surreale; Cinema Walter Mac Mazzieri di Pavullo, si apre una stagione tra storie e visioni.

Le parole di Federico Bernardeschi nella conferenza stampa pre Maccabi-Bologna L’articolo con le dichiarazioni complete al link in bio e nelle storie #MaccabitelavivBologna #EuropaLeague #federicobernardeschi - facebook.com facebook

In occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma il 29.1.2025 a Backa Topola (Serbia), si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali. Per casi di grave emergenza, numeri utili qui ambbelgrad x.com