La supercasta dei magistrati anche per le pensioni | cosa prevede l' intesa Csm-Inps

La supercasta dei magistrati si allarga anche alle pensioni. Ieri è stato firmato un accordo tra il Csm e l’Inps che prevede nuove regole per le pensioni di questa categoria. Ora, anche i magistrati potranno accedere a prestazioni e trattamenti riservati, come se fosse un privilegio esclusivo. La novità ha suscitato immediate reazioni, con chi critica il privilegio e chi difende il diritto di garantire un trattamento adeguato a chi lavora nel sistema giudiziario. La questione entra nel vivo di un sistema che da sempre mantiene distanze nette

Un “servizio pubblico” che entra nel palazzo dell'autogoverno della magistratura, riservato però a una sola categoria di dipendenti: i magistrati. È questo il cuore dell'accordo tra il Consiglio superiore della magistratura e l'Inps, approvato ieri in Plenum dopo un dibattito acceso e una votazione che ha spaccato l'assemblea in due parti perfettamente uguali. Con 14 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto, è stato decisivo il voto, che vale doppio, del vicepresidente Fabio Pinelli, per dare il via libera all'istituzione di un servizio di “consulenza specialistica” dell'Inps dedicato esclusivamente ai magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La supercasta dei magistrati anche per le pensioni: cosa prevede l'intesa Csm-Inps Approfondimenti su Csm Inps “Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm) Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Pierantonio Zanettin: “Le ‘correnti’ del Csm impediscono ogni valutazione disciplinare dei magistrati: gli italiani lo comprenderanno” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Csm Inps Argomenti discussi: Le ragioni di un sì contro la supercasta togata; Capezzone: amici del Sì, occhio alla campagna. La vittoria non è scontata, due errori da evitare. Cos'è questa storia dei software spia installati nei computer dei magistrati italianiÈ materia di una prossima inchiesta della trasmissione Report ma il riferimento è a un programma di Microsoft usato da anni per fare manutenzione da remoto e non per sorvegliare segretamente i pc ... wired.it Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computerCerte volte noi facciamo le cose come amministrazione che ci vengono imposte da altre forze. Se ti dico che c'è la Presidenza del Consiglio dei ministri ... ilfattoquotidiano.it INVCIV: perdi i benefici mentre aspetti la revisione #revisioneinps #revisioneinvalidità #inps #pensioniinvalidità #carminebuonomo facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.