La super-casta arriva lo sportello Inps personalizzato per magistrati all’interno del Csm | cosa prevede l’accordo

Da oggi i magistrati ordinari avranno un nuovo punto di riferimento all’interno del Csm. L’Inps ha aperto uno “sportello” dedicato esclusivamente ai magistrati, dove potranno ricevere consulenze personalizzate. La novità mira a semplificare e velocizzare le pratiche previdenziali per i magistrati, offrendo supporto diretto e immediato. L’accordo tra Inps e Csm è stato firmato per garantire un servizio più vicino alle esigenze di questa categoria.

I magistrati ordinari potranno godere di consulenze personalizzate dell'Inps all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. L'accordo per l'istituzione di un "ufficio" riservato di consulenza è contenuto in un emendamento depositato il 21 gennaio scorso. Il comitato di Presidenza – si legge- delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria la proposta di un servizio "volto a fornire, sia in 'presenza' che in 'web meeting', consulenza specialistica in diversi ambiti del settore previdenziale, assicurativo e pensionistico in favore di tutti i magistrati ordinari". Quando si dice "corsia preferenziale".

