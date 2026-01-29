‘La Straferrara’ | 95 anni di teatro Ricordi della tradizione dialettale

Oggi pomeriggio alle 16.30 al Ridotto del teatro Comunale di Tortona si tiene la presentazione del libro ‘La Straferrara’. Un evento che ricorda i 95 anni di teatro e la tradizione dialettale della zona. La cerimonia sarà un’occasione per ripercorrere i momenti più significativi di questa lunga storia teatrale.

Oggi, alle 16.30, al Ridotto del teatro Comunale, si terrà la presentazione del libro ‘La Straferrara. Ricordi di un capocomico’, di Rossana ‘Cici’ Spadoni e Daniele Biancardi, in occasione dei 95 anni di attività della più longeva compagnia di teatro dialettale della provincia di Ferrara. Il volume, pubblicato da Festina Lente Edizioni, è il primo titolo di una nuova collana dedicata al teatro in lingua vernacolare. Si tratta di un’intervista a Rossana Spadoni, attuale capocomico della compagnia e figlia del fondatore, che ripercorre – attraverso tappe fondamentali e numerosi aneddoti – la storia quasi secolare della compagnia, autentico patrimonio culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

