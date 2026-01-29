La Spagna caccia l’ambasciatore del Nicaragua | è Mauricio Gelli figlio del venerabile della P2

La Spagna ha deciso di espellere l’ambasciatore del Nicaragua, Mauricio Gelli. La decisione arriva dopo che il governo spagnolo ha dichiarato Gelli persona non grata. Gelli, figlio di Licio Gelli, è noto per il suo legame con la loggia massonica P2. La Spagna non ha dato spiegazioni ufficiali, ma la mossa si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi.

La Spagna ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Nicaragua Mauricio Carlo Alberto Gelli, figlio di Licio Gelli, il "venerabile" della loggia massonica Propaganda Due (P2). Si tratta di una ritorsione del governo spagnolo nei confronti del governo Ortega.

