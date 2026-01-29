La sinistra legge & ordine

La questione della sicurezza, che molti considerano più un problema di insicurezza, sta tenendo banco anche tra i partiti di sinistra. Dopo anni in cui era vista come una priorità dei conservatori, ora anche i leader della sinistra ne parlano con più insistenza, cercando di trovare soluzioni e di rispondere alle richieste dei cittadini. La discussione si fa più accesa e i temi legati alla sicurezza diventano un punto centrale nel dibattito politico.

Il tema della sicurezza (ma sarebbe meglio dire dell'insicurezza) da questione sollevata prevalentemente dai partiti di destra è diventata, negli ultimissimi mesi, un cavallo di battaglia della sinistra. Il governatore dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale ha ripetuto in più di un'occasione che il sistema delle espulsioni degli immigrati irregolari che commettono reati non funziona e che bisogna essere più severi, rapidi ed efficaci. Lo stesso ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Al di là delle valutazioni politiche e del sospetto che si tratti di una strategia tesa a mettere in difficoltà il governo che, oggettivamente, a riguardo ha combinato pochino, si tratta di una svolta.

