La tecnologia ha cambiato le regole del gioco. Oggi, installare un antifurto in casa non è più un lusso riservato a chi può permetterselo, ma qualcosa di alla portata di tutte le tasche. Negli ultimi anni, i prezzi sono calati e le soluzioni sono diventate più semplici da installare, permettendo a molte famiglie di proteggere meglio le proprie case senza spendere una fortuna.

L’evoluzione della sicurezza domestica rappresenta uno degli esempi più lampanti di come il progresso tecnologico possa trasformare un privilegio d’élite in un bene di consumo accessibile a tutti. Fino a pochi decenni fa, l’idea di proteggere la propria abitazione con sistemi elettronici era indissolubilmente legata a contesti di alto profilo economico, creando una netta distinzione tra chi poteva permettersi di dormire sonni tranquilli e chi, invece, doveva affidarsi esclusivamente alla robustezza meccanica di una serratura. Oggi, analizzare i prezzi dei sistemi di sicurezza permette di comprendere quanto il mercato sia mutato, rendendo possibile la protezione di ogni tipologia di immobile con investimenti contenuti e modulari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La sicurezza è un lusso? Come la tecnologia ha democratizzato i prezzi dell’antifurto

