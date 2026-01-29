La serie in costume intavola la favola d' amore tra un aristocratico e un servetta con la skincare più eccezionale dell' Ottocento

La quarta stagione di Bridgerton sta facendo parlare di sé, ma non solo per le storie d’amore tra aristocratici e servette. A sorprendere, questa volta, è anche la cura della pelle più lussuosa dell’Ottocento che compare tra le scene. La lista di anticipazioni e segreti svelati è così lunga che l’unico modo per capire tutto è guardarla e giudicare da soli.

L a lista di embargo rivelazioni di Bridgerton 4 è così lunga che l'unica recensione sensata sarebbe quella limitata a «guardatela e giudicate da voi». C'è però concessa la possibilità di «Attenzione spoiler», qualche tentativo di trama e relazioni tra i personaggi si può dunque ipotizzare. Intanto, come le stagioni precedenti, la serie di Jess Brownell (da un'idea di Shonda Rhimes ), un quarto capitolo diviso in due parti (4 episodi in streaming su Netflix da oggi 29 gennaio; gli ultimi 4 dal 26 febbraio ), mantiene la sensazione di guardare della panna montata sparata sulla plastica. Come il glicine che ricopre la facciata di casa Bridgerton, lo stesso che si trova nei negozi di fiori finti, non importa quanto bene illuminato.

