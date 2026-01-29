la scomparsa di josef mengele nazismo formato noir

In Italia arriva in sala il nuovo film di Kirill Serebrennikov, «La scomparsa di Josef Mengele». Il regista russo affronta la figura del medico nazista, noto per i crimini nei campi di concentramento. Dopo l’anteprima a Cannes, il film si concentra sui lati oscuri di quella storia, senza troppi fronzoli. La pellicola ha già suscitato molte discussioni, anche perché mette in scena un nazismo in chiave noir. Gli spettatori potranno vedere un’immagine diversa di un personaggio che ha segnato il passato.

Parlando del suo film, ora in sala dopo l'anteprima allo scorso Festival di Cannes, Kirill Serebrennikov ha spiegato che la scelta di confrontarsi con una figura come quella del criminale nazista Josef Mengele gli è venuta dalla necessità di mantenere sul passato una memoria «attiva», capace cioè di declinarsi al presente sia in forma di monito, perché certe mostruosità non accadano mai più, che come eco dell'oggi.

In questo testo si riflette sulla figura di Josef Mengele, medico delle SS coinvolto in esperimenti a Auschwitz.

Ecco un'anteprima esclusiva del film di Kirill Serebrennikov dedicato a Josef Mengele, noto medico nazista.

