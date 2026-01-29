La scomparsa di Josef Mengele intervista a Serebrennikov | Tra Putin la memoria e il cinema

La scomparsa di Josef Mengele torna di nuovo sotto i riflettori, anche se in modo simbolico. Il medico nazista, che ha passato anni in fuga dopo la guerra, non si sa ancora se sia morto o vivo. Nel frattempo, il regista russo Serebrennikov, intervistato di recente, riflette sul ruolo della memoria e del cinema nel raccontare queste storie difficili. Parla di un film ispirato al romanzo di Olivier Guez, che ricostruisce gli ultimi anni di Mengele, e sottolinea come le soluzioni semplici non esistano, anche in

"Le persone oggi vogliono soluzioni semplici, ma non esistono", spiega il regista russo quando parla del film ispirato al romanzo omonimo di Olivier Guez, in cui racconta gli anni di fuga del medico nazista. "Non tutti i criminali nazisti hanno subito un processo a Norimberga? Cosa succede a chi sfugge al castigo? In questo momento ci sono delle guerre in atto che, prima o poi, finiranno. Come si comporteranno dopo? Per me è una questione molto interessante". Kirill Serebrennikov, cappello da baseball, t-shirt grigia, maglione rosso rubino, occhiali con lenti sfumate e una serie di collanine argentate, parla seduto sulla poltrona di un cinema del centro di Roma.

