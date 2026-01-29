La salute psicofisica degli anziani attraverso la realtà virtuale

La realtà virtuale entra nelle case degli anziani per migliorare il loro benessere. Negli ultimi tempi, studi e prove sul campo dimostrano che queste tecnologie possono aiutare a ridurre lo stress e a mantenere attive le capacità cognitive delle persone più avanti con gli anni. Diverse strutture stanno sperimentando programmi di VR per offrire ai nonni un modo nuovo di affrontare la quotidianità, stimolando mente e corpo in modo semplice e coinvolgente.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica evidenzia un crescente interesse per l’utilizzo di strumenti di realtà virtuale in ambito geriatrico e socio-sanitario, come supporto per migliorare il benessere emotivo e stimolare la capacità cognitiva delle persone anziane. In questo contesto prende avvio il nuovo progetto dell’Ipab casa di riposo di Noventa Padovana, che offre 96 posti residenziali nella propria sede e altri 80 posti presso la Rsa di Stra. Con SeniorVR, l’Ipab introduce la realtà virtuale nelle proprie sedi. Questa soluzione è stata studiata per essere utilizzata da persone anziane, anche non autosufficienti e con deterioramento cognitivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Salute Anziani

La Regione Toscana ha istituito due task force dedicate alla riforma del sistema sociosanitario per gli anziani.

La povertà tra gli anziani non è solo una questione di disagio, ma ha conseguenze profonde sulla loro salute e durata della vita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salute Anziani

Argomenti discussi: Burnout termine generico e ambiguo: occorrono diagnosi mediche. Mettiamo i puntini sulle i; La sapienza degli antichi: come trovare il giusto benessere; Dottore sto male. Vada al museo. In Piemonte visite culturali e passeggiate con la ricetta del medico; Fila di ambulanze e pazienti in attesa: nuova giornata di caos in Pronto soccorso.

Salute mentale, il 74% degli italiani ha avuto a che fare con il disagio psicologicoUn’indagine Censis racconta un Paese più consapevole del legame tra mente e cervello, ma ancora diviso tra stigma, disinformazione e difficoltà di accesso ... repubblica.it

Asl Sanluri: parte il progetto Gruppi di Cammino per migliorare la salute psicofisicaE' dimostrato che sono sufficienti 30 minuti di camminata regolare al giorno per avere effetti positivi sulla salute psicofisica. Grazie alle sue caratteristiche di spontaneità, semplicità ed ... quotidianosanita.it

Il Master in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia della Nutrizione offre una prospettiva specialistica avanzata: non solo nutrizione, ma una visione integrata che unisce scienza e salute psicofisica. L'obiettivo è formare professionisti capaci di operare nell'ottic facebook