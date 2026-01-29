La Roma senza alibi | ad Atene la qualificazione è un dovere non un’opzione

Questa sera la Roma gioca ad Atene contro il Panathinaikos. La squadra ha bisogno di vincere per qualificarsi agli ottavi di Europa League e, con un risultato positivo, può già entrare tra le prime otto del girone. Non ci sono più scuse: questa partita è un vero e proprio appuntamento da non perdere.

La Roma affronta il Panathinaikos giovedì sera ad Atene, calcio d'inizio alle 21, con la possibilità concreta di ottenere la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Europa League e, con un risultato pieno, di entrare tra le prime otto del girone unico, evitando i playoff di febbraio. I giallorossi sono già certi di rientrare tra le prime 24, ma hanno ancora nelle proprie mani la chance di blindare un passaggio diretto che alleggerirebbe il calendario in una fase decisiva della stagione. L'avversario, già qualificato ai playoff, gioca davanti al proprio pubblico senza l'obbligo della classifica ma con l'orgoglio della chiusura europea.

