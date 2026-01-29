Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta, dice che la riforma Nordio serve a migliorare la giustizia. Lui spiega che non si tratta di ridurre l’autonomia dei magistrati, ma di separare le carriere tra pm e giudici. Questo cambio, secondo lui, aiuta a completare le modifiche al processo penale e a renderlo più efficiente. Prosperetti annuncia che voterà Sì, sostenendo che la riforma porta miglioramenti concreti.

Ceccanti: "Zuppi per il no? Da cattolico, penso che i vescovi non dovrebbero schierarsi" “Non è vero che la riforma Nordio riduce l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati. La separazione delle carriere tra pm e giudici consente di completare la riforma del processo in senso accusatorio del 1989, mentre il sorteggio elimina la logica correntizia all’interno del Csm. Tutti i membri togati oggi votano secondo le indicazioni delle correnti per decidere su valutazioni, nomine e anche sanzioni disciplinari dei magistrati. Questo è inaccettabile”. Lo dice al Foglio Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte costituzionale (è stato giudice alla Consulta dal 2015 al dicembre 2024), tra i promotori del Comitato “Popolari per il Sì” al referendum, che ieri il Tar del Lazio ha confermato si terrà il 22 e 23 marzo, respingendo i ricorsi dei comitati del No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta

Approfondimenti su Riforma Nordio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Riforma Nordio

Argomenti discussi: Perché dire ‘NO’ alla legge Nordio – Volantino - CGIL; Referendum, la Riforma Nordio peggiora la giustizia; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria.

La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì. Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della ConsultaLa separazione delle carriere consente di completare la riforma del processo in senso accusatorio, il sorteggio elimina la logica correntizia al Csm, dice l'ex giudice della Corte costituzionale Giu ... ilfoglio.it

La giravolta di Nordio sulla riforma della giustizia e la velocità dei processiNordio ha dichiarato che «la maggiore efficienza, e quindi la rapidità» dei processi sarà ottenuta grazie al Piano nazionale dei ripresa e resilienza (PNRR), ma ha precisato che «vi inciderà» anche la ... pagellapolitica.it

L'Identità. . Riforma della Giustizia, verso il Referendum: parla il Presidente del Comitato 'Popolari per il Sì', il Prof. Giulio Prosperetti, vice Presidente emerito della Corte Costituzionale - facebook.com facebook