Il Wall Street Journal mette in discussione l’idea che ridurre la forza lavoro americana possa portare più prosperità. In un’analisi basata sui dati del Census Bureau, l’agenzia che monitora la popolazione negli Stati Uniti, emerge che il numero di persone in età lavorativa sta calando. I numeri mostrano anche come le politiche di restrizione sull’immigrazione possano peggiorare la situazione, riducendo ulteriormente le persone disponibili a lavorare. La tendenza, secondo gli esperti, rischia di rallentare la crescita economica del Paese.

Il Wall Street Journal ha pubblicato i dati sulla popolazione del Census Bureau (l’Ufficio del Censimento degli Stati Uniti) per il periodo dei 12 mesi che vanno fino al giugno 2025. Ed è interessante non solo leggere i dati ma anche le opinioni e le reazioni che suscitano negli editorialisti e nei lettori. Cosa sta succedendo negli Usa in questa fase di forte restrizione delle politiche dell’immigrazione? Il giornale della destra liberista (non sempre in linea con la destra estremista e sfascista di Trump ) sintetizza così il senso ‘economico’ del dato: “La crescita della popolazione degli Stati Uniti ha rallentato in modo significativo nell’ultimo anno con livelli più bassi di immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La riduzione della forza lavoro non renderà l'America più prospera": il Wall Street Journal tra dati sulla popolazione e stretta sull'immigrazione



