FIRENZE "L’intervento del servizio sociale " a favore di Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto e condannato per maltrattamenti e abusi sessuali su minori, "si è svolto per un periodo di tempo limitato, sei mesi, e si è concluso una volta fornito l’Isee da parte del tutore. Il servizio ha ottenuto il rimborso dell’intero importo anticipato per cui nessun danno è ipotizzato a carico dell’ente". E’ la risposta di Monia Monni, assessore alla salute e al welfare, all’interrogazione di FdI sul contributo concesso dall’ Unione dei Comuni Valdarno - Valdisieve per sostenere la retta alla rsa Villa Altichiero di Padova, dove il profetà morì il maggio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La retta per la Rsa del "profeta". Monni: "I soldi sono stati recuperati"

L’assessora regionale alla sanità Monia Monni ha risposto questa mattina in aula a un’interrogazione sul Forteto.

