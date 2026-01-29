La retta per la Rsa del profeta Monni | I soldi sono stati recuperati
FIRENZE "L’intervento del servizio sociale " a favore di Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto e condannato per maltrattamenti e abusi sessuali su minori, "si è svolto per un periodo di tempo limitato, sei mesi, e si è concluso una volta fornito l’Isee da parte del tutore. Il servizio ha ottenuto il rimborso dell’intero importo anticipato per cui nessun danno è ipotizzato a carico dell’ente". E’ la risposta di Monia Monni, assessore alla salute e al welfare, all’interrogazione di FdI sul contributo concesso dall’ Unione dei Comuni Valdarno - Valdisieve per sostenere la retta alla rsa Villa Altichiero di Padova, dove il profetà morì il maggio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Fiesoli Comunità
Forteto: l’assessora Monia Monni risponde in aula sulla retta della Rsa pagata a Fiesoli
L’assessora regionale alla sanità Monia Monni ha risposto questa mattina in aula a un’interrogazione sul Forteto.
Alla Rsa arriva il servizio di pet therapy: l’assessora Monni lo ‘inaugura’ per Natale
Ultime notizie su Fiesoli Comunità
Argomenti discussi: Alzheimer, cause e ricorsi per le rette (80/100 euro al giorno). Oltre 150 fascicoli aperti in Lombardia; Forteto: i Comuni hanno pagato a Fiesoli la retta per la RSA; Fdi: 'Dai Comuni contributo a Fiesoli per la retta rsa'; La retta per la Rsa del profeta. Monni: I soldi sono stati recuperati.
La retta per la Rsa del profeta. Monni: I soldi sono stati recuperatiFIRENZE L’intervento del servizio sociale a favore di Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto e condannato per maltrattamenti e ... lanazione.it
Rimini. Retta da 3mila euro al mese per la cra della moglie malata di Alzheimer. Nessuna assistenza dall’Ausl, eppure la salute è un dirittoTremila euro al mese per pagare la retta della Cra in cui è ricoverata la moglie gravemente malata di Alzheimer. Un costo economico interamente a ... corriereromagna.it
https://lafirenzechevorrei.it/lo-scandalo-del-male-sul-forteto-bambagioni-denuncia-gravissimo-pagare-la-retta-rsa-a-fiesoli-con-soldi-pubblici/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.