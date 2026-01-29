La rete Preti contro il genocidio scrive a Parolin | La Santa Sede eviti di aderire al Board of Peace per Gaza di Trump

La rete “Preti contro il genocidio” scrive al cardinale Parolin, chiedendo alla Santa Sede di non entrare nel Board of Peace di Donald Trump per Gaza. La lettera è arrivata pochi giorni dopo le voci di un possibile coinvolgimento della Chiesa in questa iniziativa, che alcuni considerano troppo vicina alle posizioni dell’ex presidente statunitense. La richiesta è chiara: evitare di prendere parte a un progetto che, secondo gli attivisti, potrebbe compromettere l’imparzialità e la neutralità della Santa Sede sui temi del conflitto.

“La Santa Sede eviti di aderire alla proposta di entrare a far parte del cosiddetto Board of Peace di Donald Trump ”. A lanciare questo appello al Vaticano con una lettera aperta al cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, è la rete “ Preti contro il genocidio ”. La missiva nasce da un discernimento pastorale e spirituale maturato nell’ascolto del dolore delle vittime, nella prossimità alle comunità colpite e nella convinzione che la parola “pace” debba restare inseparabile da verità, giustizia e dignità umana. I sacerdoti firmatari richiamano l’importanza di non indebolire i luoghi riconosciuti del diritto internazionale e di custodire la libertà profetica della Chiesa, perché essa resti credibile agli occhi di chi soffre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, ha incontrato studenti delle scuole superiori all’Auditorium Antonianum di Roma, affrontando temi come la pace e il dialogo.

A Davos, Donald Trump ha firmato l'atto costitutivo del Board of Peace, un organismo istituito su iniziativa degli Stati Uniti.

