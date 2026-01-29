La prorettrice Tondelli | Casa e sicurezza criticità da migliorare

La prorettrice Simona Tondelli parla di sicurezza e problemi abitativi a Bologna. Dice che l’università dà un contributo positivo alla città, ma ci sono ancora criticità da risolvere, soprattutto legate alla casa e alla sicurezza. La sua opinione arriva in un momento in cui si discute anche del ruolo dell’ateneo nel migliorare la qualità della vita in città.

Prorettrice Simona Tondelli, vicaria del rettore Giovanni Molari, l’Alma Mater come vede Bologna? E come vede il suo posizionamento nella classifica stilata in merito alla qualità della vita? "Mi fa piacere, innanzitutto, perché si vede chiaramente che l’Università crea un impatto positivo sulla città. Si vede un contributo dell’ateneo, insomma". In che termini, secondo lei? "Se andiamo a vedere le varie aree di analisi e prendiamo a riferimento quelle dove ci sono le prestazioni migliori, c’è sicuramente un impatto positivo dovuto alla presenza dell’Università di Bologna in questi risultati". Qualche esempio? "Ad esempio nei livelli di istruzione, a partire dal numero di persone con il diploma, dagli anni medi di studio, dalla qualità della vita per le donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La prorettrice Tondelli: "Casa e sicurezza, criticità da migliorare" Approfondimenti su Alma Mater Bologna Blue collar: sicurezza, fiducia e rispetto. Cosa chiedono davvero agli datori di lavoro (e come migliorare da subito) Strategie per migliorare la sicurezza nelle aree urbane Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alma Mater Bologna Argomenti discussi: La prorettrice Tondelli: Casa e sicurezza, criticità da migliorare.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.