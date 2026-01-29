La Promessa anticipazioni 30 gennaio | Catalina partorisce nel bosco ma rischia la vita

Domani nella soap “La Promessa” succede di tutto. Catalina si ritrova nel bosco e, aiutata da Angela e Curro, dà alla luce i suoi gemelli. La nascita, però, si rivela molto rischiosa: la marchesina e almeno uno dei due bambini rischiano di non farcela. La scena si svolge in un’atmosfera tesa e drammatica, con tutti che aspettano un esito incerto.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina viene aiutata da Angela e Curro a partorire, ma la marchesina e uno dei due gemelli rischiano la vita. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján.

