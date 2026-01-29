la procura di budapest vuole farla pagare al sindaco per il pride

La procura di Budapest ha deciso di agire contro il sindaco Gergely Karácsony, accusandolo di aver promosso il Pride dell’anno scorso. L’evento si è svolto nonostante i divieti imposti dal governo di Orbán, e ora le autorità vogliono farne pagare le conseguenze al primo cittadino. La situazione si fa tesa, mentre Karácsony insiste di aver agito nel rispetto delle libertà di manifestazione.

Gergely Karácsony è stato accusato di aver promosso l'evento l'anno scorso, che si è svolto nonostante i divieti del governo di Orbán La procura di Budapest ha accusato il sindaco della città Gergely Karácsony di aver organizzato e promosso il Pride della scorsa estate illegalmente, e ha chiesto che venga multato (non ha detto per quale importo). In Ungheria la magistratura è sempre meno indipendente, e l’accusa è l’ultimo passaggio di uno scontro politico che va avanti da mesi tra Karácsony, un progressista di centro sinistra ed ecologista, e il governo conservatore e semi-autoritario del primo ministro Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La procura di Budapest ha avviato un'indagine sul sindaco Gergely Karácsony.

La procura di Budapest ha avviato un'indagine contro il sindaco Gergely Karácsony.

