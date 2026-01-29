La procura di Budapest accusa il sindaco di aver promosso il Pride | cosa richia?

La procura di Budapest ha messo sotto accusa il sindaco Gergely Karácsony, ritenendolo responsabile di aver aiutato a organizzare e promuovere il Pride dello scorso anno senza autorizzazione. La procura chiede ora una multa, ma il sindaco respinge le accuse e nega di aver agito illegalmente. La vicenda rischia di alimentare ulteriori tensioni politiche in città.

La procura di Budapest ha accusato Gergely Karácsony, sindaco della città, di aver contribuito all’organizzazione e alla promozione del Pride che si è svolto la scorsa estate illegalmente, e ha chiesto che venga multato. Si tratta di un nuovo scontro politico tra il primo cittadino, progressista di centro sinistra ed ecologista, e il governo conservatore e autoritario di Viktor Orbán. La magistratura, che in Ungheria è ampiamente influenzata dal primo ministro, sostiene che Karácsony abbia violato la legge sul diritto di assemblea, che il parlamento aveva modificato a marzo dello scorso anno proprio per vietare il Pride. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

