I “granchi” tornano a vincere davanti ai propri tifosi. Dopo due sconfitte, questa volta riescono a mettere la testa a posto e ottenere i primi tre punti in casa, al terzo tentativo. La squadra ha giocato con più determinazione e ora guarda avanti con più fiducia.

I “granchi“ mettono finalmente la testa a posto e, al terzo tentativo, ottengono la prima affermazione casalinga stagionale. Un’ottima notizia per il Nuoto Club Monza, nelle due precedenti uscite nel Centro natatorio Pia Grande sconfitto dagli Osimo Pirates e dalla Canottieri Milano. A pagare la ritrovata sintonia tra il settebello allenato da Stefano Ingegneri e l’impianto di via Murri, è il Pentathlon Moderno Modena, piegato per 18 a 8. I padroni di casa, nei primi cinque turni, avevano ottenuto solo due successi esterni, con Como Nuoto e Plebiscito Padova. Al terzo appuntamento con la Bombonera, di conseguenza, riscossa doveva essere e riscossa è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La prima vittoria in casa. I granchi tornano a galla

Napoli attraversa un momento di difficoltà, con tre partite senza vittorie e alcuni vecchi problemi che tornano a emergere.

