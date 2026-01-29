La prima visita dal dentista di un bambino diventa molto più di un semplice controllo. È un momento importante per far abituare il piccolo alle cure orali e per creare fin da subito un rapporto di fiducia con il medico. Molti genitori evitano di portare i figli dal dentista presto, ma questa prima esperienza può fare la differenza nel lungo termine.

La prima visita odontoiatrica di un bambino non è solo un controllo medico, ma un momento chiave per costruire un rapporto sereno con la cura dei denti. A spiegarlo è la dentista Cinzia Casadio Prati, che sottolinea come questo appuntamento rappresenti soprattutto un’esperienza emotiva oltre che clinica. “È il primo approccio che il bambino ha con una figura che può incutere timore”, spiega. “Per questo la visita serve prima di tutto a instaurare un rapporto positivo, oltre che a valutare lo stato di salute della bocca”. L’incontro, infatti, viene impostato “sotto forma di gioco” e dura anche un’ora: tempo necessario per osservare funzione, anatomia e condizioni dei denti, ma anche per mettere il piccolo paziente a proprio agio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima visita dal dentista? Un gioco che vale la salute

La prima visita dal dentista: come funziona #dentista

