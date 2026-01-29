Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di

E sordio e vittoria. Ieri sera su Canale 5 ha preso il via la fiction Una nuova vita, starring Anna Valle e Daniele Pecci. E ha dominato la serata con quasi tre milioni di spettatori. Un dato che sottolinea una verità semplice: quando Mediaset offre storie interessanti da seguire e interpreti all’altezza, il pubblico risponde “presente”. E lo fa manifestando apprezzamento, come dimostra il video delle reazioni social pubblicato su Mediaset Infinity. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Su Canale 5 la prima puntata di “Una nuova vita”, fiction con Anna Valle e Daniele Pecci: la trama Una nuova vita con Anna Valle, la fiction vince la gara degli ascolti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La prima puntata della nuova fiction Mediaset che nel cast vede anche Daniele Pecci batte la concorrenza di Rai 1

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

La nuova fiction su Canale 5, con Anna Valle e Daniele Pecci, porta gli spettatori tra le montagne delle Dolomiti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Una nuova vita, la prima puntata in streaming; Segreti sepolti e colpe nella nuova serie con Anna Valle, da stasera in tv: tutto su Una nuova vita.

Una Nuova Vita, è appena finita la prima puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Anna Valle come sempre bravissima nel ruolo di protagonista, insieme a Daniele Pecci. Un thriller articolato che promette già uno svolgimento con svariati colpi di scena. Un facebook