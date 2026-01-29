La previsione di Massimo D' Alema su Elly Schlein vincerà le prossime elezioni e diventerà premier

Il ex presidente del Consiglio ha fatto una previsione forte: secondo lui, Elly Schlein vincerà le prossime elezioni e diventerà il nuovo premier. D'Alema crede che il centrosinistra possa conquistare il governo e che Schlein sia la figura giusta per guidare il paese. La sua opinione fa discutere tra gli osservatori e i militanti di entrambe le fazioni. Ora si aspetta di vedere come si muoveranno i candidati e quali saranno le mosse nella campagna elettorale.

Secondo l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein "vincerà le prossime elezioni e diventerà premier". D'Alema, a distanza di anni dai propositi di "rottamazione dei vecchi dirigenti", ha anche lanciato una nuova stoccata a Matteo Renzi. Massimo D'Alema è stato ospite de Le Iene per commentare alcune delle storiche interviste da lui concesse in passato al programma Mediaset.

