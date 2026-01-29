La Russia non sembra preoccuparsi troppo dalle sanzioni economiche imposte dall’Occidente. Nonostante le difficoltà, Mosca continua a mantenere la sua strategia e a rafforzare le sue posizioni militari. Le misure economiche sembrano avere poco effetto sulla volontà di Putin di andare avanti con le sue scelte.

L’idea che la pressione economica possa sostituire l’uso della forza militare è uno dei capisaldi del liberalismo internazionale. Sanzioni, restrizioni commerciali e isolamento finanziario dovrebbero aumentare il costo dell’aggressione fino a rendere conveniente un cambio di rotta. Questa logica è stata applicata in modo estensivo alla guerra della Russia contro l’Ucraina, alimentando la convinzione che il progressivo indebolimento dell’economia russa possa tradursi in una revisione delle scelte strategiche del Cremlino. Ma forse le cose potrebbero seguire un percorso diverso. Nel suo ultimo report per il Royal United Sevrices Institute, Richard Connolly si sofferma a ragionare su questo possibile esito, ricordando come nella storia ci siano pochi casi in cui le guerre siano finite perché diventano economicamente troppo costose. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La pressione economica non fermerà la macchina da guerra russa. L’ipotesi del Rusi

Approfondimenti su Pressione Economica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pressione Economica

Argomenti discussi: PERCHE’ LA PRESSIONE FISCALE SALE ANCHE QUANDO LE COSE VANNO MEGLIO; Governo e professionisti a confronto, tra promesse di riordino e allarme pressione fiscale; Mele USA sotto pressione: i conti non tornano; Verso un nuovo patto per la salute: famiglie sotto pressione. Il XXI Rapporto Sanità del CREA.

La pressione economica non fermerà la macchina da guerra russa. L’ipotesi del RusiL’idea che la pressione economica possa sostituire l’uso della forza militare è uno dei capisaldi del liberalismo internazionale. Sanzioni, restrizioni commerciali e isolamento finanziario dovrebbero ... formiche.net

Ascolta le parole di Zelensky: l'audio«È essenziale che le nostre autorità mantengano il controllo sulla parte del Donbass che oggi amministrano. È un compromesso necessario sebbene, in linea di principio, la presenza russa anche sul ... lastampa.it

Il Presidente ucraino, Zelensky esorta gli Usa e l'Europa a mantenere alta la pressione sulla Russia. x.com

Il Presidente ucraino, Zelensky esorta gli Usa e l'Europa a mantenere alta la pressione sulla Russia. - facebook.com facebook