La presidente della Commissione di Vigilanza Rai Floridia | Viviamo in un clima di censura e di intimidazione

La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Floridia, ha parlato di un clima difficile dentro l’azienda. Secondo lei, si vive in un’atmosfera di censura e intimidazione, dove politica, grandi capitali e propaganda si mescolano per controllare ciò che gli italiani vedono e leggono. Floridia ha sottolineato che questa combinazione influenza pesantemente l’informazione e la libertà di stampa.

"Viviamo in un clima di censura e di intimidazione", dove "un intreccio tra politica autoritaria, capitali multimiliardari e propaganda strutturata, è capace di modellare ciò che vediamo, leggiamo e crediamo". È l'allarme lanciato dalla presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s), alla quale abbiamo chiesto di farci una panoramica dell'informazione italiana. Presidente Floridia, secondo l'ultimo report "Case", l'Italia risulta essere il Paese europeo con il maggior numero di querele temerarie intentate contro i giornalisti. È un dato che la sorprende? "Purtroppo no. Non abbiamo una legge che tuteli chi fa informazione e viviamo in un clima di censura e di intimidazione, in cui le querele sono ormai un'arma quotidiana.

