La presidente del Cio a Milano | L' organizzazione delle Olimpiadi è meravigliosa

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi invernali del 2026. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha visitato Milano giovedì pomeriggio e si è incontrata con Attilio Fontana e Giovanni Malagò. Lei ha detto che l’organizzazione dell’evento è meravigliosa e tutto sembra pronto per accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo.

Manca pochissimo all'avvio delle Olimpiadi invernali del 2026. E, per la presidente del Cio Kirsty Coventry, a Milano giovedì pomeriggio per un incontro con Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, "l'organizzazione è meravigliosa". "C'è un grande entusiasmo e una grande eccitazione, ci stiamo avvicinando alla cerimonia di apertura e siamo molto lieti per tutto questo", ha affermato Coventry: "È per noi un grande onore essere qui, siamo grati a Regione Lombardia per tutto quello che è stato fatto, per il lavoro che viene svolto anche dietro le quinte.

