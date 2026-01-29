la pirateria di anime e manga fa perdere al giappone miliardi di dollari ogni anno

La pirateria di anime e manga in Giappone cresce a vista d’occhio. Un nuovo rapporto rivela che in pochi anni le perdite economiche sono triplicate, arrivando a miliardi di dollari. Le cifre sono alte e le autorità cercano di intervenire per fermare questa emorragia.

Un nuovo report rivela che in pochi anni le cifre legate alla pirateria di contenuti audiovisivi giapponesi sono triplicate, facendo registrare ingenti perdite economiche. Un nuovo report ha rivelato che il Giappone registra perdite miliardarie a causa della pirateria di anime e manga. Le statistiche sono state rivelate dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone dopo un sondaggio che è stato effettuato in Vietnam, Francia, Brasile, Giappone, Stati Uniti e Cina nel 2025. Le cifre della pirateria In base ai risultati ottenuti dalla ricerca, il Giappone ha perso circa 38 miliardi di dollari a causa dell'esistenza dei file illegali condivisi sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

