La pioggia ricarica la falda Impennata di precipitazioni

A Lucca, le ultime settimane hanno portato pioggia a sufficienza per ricaricare le falde acquifere. Dopo un mese di gennaio molto secco, con appena 33 millimetri di pioggia in 21 giorni, ora le precipitazioni sono aumentate. La pioggia ha portato un po’ di sollievo, migliorando la situazione di siccità che si era creata.

Questo gennaio non sarà certo un mese siccitoso. E la falda ne trae beneficio. Fino a una settimana fa il quantitativo di pioggia caduto sul centro storico di Lucca poteva considerarsi trascurabile: appena 33 millimetri in 21 giorni. Nell'ultima settimana invece c'è stata una decisa svolta che ha consentito di recuperare. Nelle prime tre settimane si era registrato un valore limitato a circa un terzo rispetto a quanto atteso in media. Poi ci sono stati i 26,8 millimetri caduti il 23 gennaio, i 28,2 millimetri del 24 e soprattutto i 52,2 millimetri di ieri (fino alle ore 15). Quest'ultimo valore, unito ai 5,8 millimetri di martedì scorso 27 gennaio, ha portato a contare 63,2 millimetri nell'arco di 24 ore, valore che per la città di Lucca è stimato con un tempo di ritorno di 2 anni.

