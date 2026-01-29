La pinna amputata non ferma Porkchop | l’emozionante storia della tartaruga che si allena per tornare a nuotare libera

La tartaruga Porkchop, trovata ferita sul fondale di un fiume californiano, si allena duramente per tornare a nuotare. Nonostante la pinna amputata, continua a spingersi avanti, dimostrando una forza sorprendente. La sua storia sta facendo il giro sui social e sta emozionando molti.

Trovata intrappolata sul fondale di un fiume californiano, con una pinna ormai compromessa, una giovane tartaruga verde sta riscrivendo il proprio destino. Ribattezzata Porkchop dai veterinari che l’hanno curata, oggi si allena in vasca con sole tre pinne, ma con un obiettivo chiaro: tornare in mare aperto. Dal fiume San Gabriel alla sala operatoria. Il salvataggio è avvenuto nel fiume San Gabriel, tra Los Angeles e Anaheim, durante un’attività di monitoraggio del Southern California Sea Turtle Monitoring, programma scientifico coordinato dall’ Acquario del Pacifico di Long Beach. I volontari hanno individuato l’animale immobile tra le rocce del fondale: una lenza da pesca abbandonata l’aveva bloccata, stringendo l’arto anteriore destro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La pinna amputata non ferma Porkchop: l’emozionante storia della tartaruga che si allena per tornare a nuotare libera Approfondimenti su Porkchop Tartaruga La storia di Saphira: la tartaruga più rara del mondo salvata dalla plastica torna libera a Praiano Keira Knightley deve tornare in star wars per la storia più emozionante di Darth Vader Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Porkchop Tartaruga La pinna amputata non ferma Porkchop: la tartaruga verde si allena per tornare a nuotare libera usando le altre treL'hanno ribattezzata «Porkchop», ovvero cotoletta di maiale, perché nonostante sia in convalescenza dopo un delicato intervento chirurgico mangia davvero tanto e di tutto. Forse anche per questo ha re ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.