La pesca dei pacchi smarriti Pochi euro e via alla scelta senza conoscere il contenuto

I clienti si sono presentati in massa alla Galleria Borromea per partecipare alla “caccia al tesoro” dei pacchi smarriti. Centinaia di persone hanno aspettato ore per cercare di mettere le mani su pacchi venduti all’asta, spesso senza sapere cosa contengano. La maggior parte di loro ha pagato poche decine di euro e si è lanciata in questo acquisto senza conoscere il contenuto. La scena si è ripetuta più volte, con persone che si sono fatte ingolosire dall’idea di un affare, anche se poi si sono ritrovate con pac

Sono state centinaia le persone che ieri si sono presentate alla Galleria Borromea per la " caccia al tesoro " dei pacchi dell'e-commerce smarriti, organizzata da Poka Joia, azienda francese leader nella vendita certificata di pacchi smarriti. L'appuntamento, che proseguirà fino a domenica dalle 9 alle 21, era stata già proposta in altri contesti, permette di acquistare i pacchi abbandonati a peso, senza conoscerne in anticipo il contenuto: due euro ogni cento grammi di merce. Un'esperienza in stile "caccia al tesoro": l'acquirente può tastare e soppesare gli imballaggi, valutandone dimensioni e consistenza, prima di effettuare l'acquisto e lasciarsi andare all'emozione di scartare la merce.

